الإمارات تعلن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الإثنين، تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 2076 حتى الآن.





وقالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات: "يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة من الجنسية الآسيوية؛ ليبلغ عدد الوفيات بكورونا 11 وفاة".





وأضافت الحوسني، في الإحاطة الإعلامية لآخر مستجدات كورونا: "سجلنا شفاء 23 حالة جديدة من الفيروس ليصبح مجموع حالات التعافي 167".





وشددت على ضرورة التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للوقاية من كورونا، مثل وضع كمامات وغسيل اليدين بطريقة صحيحة وتعقيم الأسطح باستمرار.





وأشارت إلى أن مستشفيي "الرحبة" و"العين" مخصصان لحالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا عزل وعلاج المصابين.