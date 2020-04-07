Advertisements

الإمارات تعلن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء، شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.


ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الإثنين، تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 2076 حتى الآن.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الإمارات: "يؤسفنا الإعلان عن حالة وفاة من الجنسية الآسيوية؛ ليبلغ عدد الوفيات بكورونا 11 وفاة".

وأضافت الحوسني، في الإحاطة الإعلامية لآخر مستجدات كورونا: "سجلنا شفاء 23 حالة جديدة من الفيروس ليصبح مجموع حالات التعافي 167".

وشددت على ضرورة التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للوقاية من كورونا، مثل وضع كمامات وغسيل اليدين بطريقة صحيحة وتعقيم الأسطح باستمرار.

وأشارت إلى أن مستشفيي "الرحبة" و"العين" مخصصان لحالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وأيضا عزل وعلاج المصابين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد شفاء حالة جديدة الفيروس كورونا الامارات الاجمالي الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الضربة القاضية.. نيمار يرغب في طرد نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من وزارة الصحة.. وتحذير للمواطنين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة بكورونا لقادمين من الخارج

خارجية الإمارات تخصص رقما للرد على استفسارات رعاياها بالخارج

الصحة الإماراتية تعلن شفاء 7 إصابات جديدة من فيروس كورونا

الصحة الكويتية تعلن شفاء 7 مرضى من فيروس كورونا

الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تعلن شفاء 12 حالة جديدة من فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

08:21 م

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

07:40 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر