بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم





أخبار البورصة المصرية





تصدر سهم رواد السياحة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث حقق ارتفاع بنسبة 9.9% بسعر 7.8 جنيه ، وجاء في المركز الثاني سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 9.9% وبسعر 11.9 جنيه





ثم احتل سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية المركز الثالث بنسبة 9.7% وبسعر 0.588 جنيه ،

ثم سهم القاهرة للاسكان والتعمير بنسبة 9.6% وبسعر 11.8 جنيه ، ثم جاء في المركز الخامس سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 9.3% وبسعر 2.4 جنيه



وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع ختام تعاملات اليوم ، وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4مليار جنيه ليغلق عند مستوى 543.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.1% ليغلق عند مستوى 9840.6 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 1037.7 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 1054.4 نقطة.



