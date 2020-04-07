رامز أمير"الفجر الفني" يحيى الفخراني عبقري تمثيل.. ومحدش ميحلمش يمثل قدامه

كشف الفنان رامز أمير، عن مدى حبه للفنان يحيى الفخراني وتعلقه به، الذي يحل اليوم ذكري ميلاده، وتحدث عن أول مرة ألتقى فيها به.



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت:"دكتور يحيى الفخراني بالنسبالي مش بس نجم عبقري في التمثيل، كلنا ومفيش ممثل في الوطن العربي مبيحلمش انه يقف قدامه، أولاً بقوله كل سنة وحضرتك طيب، وبشكرك على كل حاجة إتعلمتها من حضرتك".



ثم أستكمل حديثه قائلاً:"وتجربة الشغل مع حضرتك زمان كانت أمتع مرة مثلت فيها، وحضرتك بالنسبالي أول نجم إداني فرصة، وعمري ما هنسى الحاجات اللي إتعلمتها من حضرتك في "شرف فتح الباب" ، وكانت أول مرة أقف فيها قدام الكاميرا، وكنت عامل إبن حضرتك، وكانت متعة متتوصفش".



وأضاف قائلاً:" إتعلمت من حضرتك حاجات في التمثيل، وحاجات على المستوى الإنساني، كل سنة وحضرتك طيب وربنا يخليك لينا، وديماً بتعملنا أعمال بنتعلم منها طول الوقت".

