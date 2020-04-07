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رامز أمير"الفجر الفني" يحيى الفخراني عبقري تمثيل.. ومحدش ميحلمش يمثل قدامه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف الفنان رامز أمير، عن مدى حبه للفنان يحيى الفخراني وتعلقه به، الذي يحل اليوم ذكري ميلاده، وتحدث عن أول مرة ألتقى فيها به.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت:"دكتور يحيى الفخراني بالنسبالي مش بس نجم عبقري في التمثيل، كلنا ومفيش ممثل في الوطن العربي مبيحلمش انه يقف قدامه، أولاً بقوله كل سنة وحضرتك طيب، وبشكرك على كل حاجة إتعلمتها من حضرتك".

ثم أستكمل حديثه قائلاً:"وتجربة الشغل مع حضرتك زمان كانت أمتع مرة مثلت فيها، وحضرتك بالنسبالي أول نجم إداني فرصة، وعمري ما هنسى الحاجات اللي إتعلمتها من حضرتك في "شرف فتح الباب" ، وكانت أول مرة أقف فيها قدام الكاميرا، وكنت عامل إبن حضرتك، وكانت متعة متتوصفش".

وأضاف قائلاً:" إتعلمت من حضرتك حاجات في التمثيل، وحاجات على المستوى الإنساني، كل سنة وحضرتك طيب وربنا يخليك لينا، وديماً بتعملنا أعمال بنتعلم منها طول الوقت".

يذكر أن الفنان يحيى الفخراني، قدم الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة من الدراما والسينما والمسرح، وأتقن أدواره بإحترافيه شديدة، وترك علامة في قلوب الجماهير وعقولهم، ومن أبرز هذه الأعمال "عمارة يعقوبيان"،"الحقيقة اسمها سالم"،"حكاية نص مليون دولار" "بالحجم العائلي"،"ونوس"،"يتربى في عزو"،"الليل وآخره"، "ليلة من الف ليلة وليلة"،"راقصة قطاع عام"، "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، "الملك لير" و"مبروك وبلبل"، "ليالي الحلمية".

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