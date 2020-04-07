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"realme" تفوز بجائزة عالمية.. و6i يحقق مبيعات كبيرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:24 م
ريلمي
ريلمي
الفجر الاقتصادي


مرة أخرى  تستحوذ شركة realme على السوق المصري، حيث حقق هاتف realme 6i نجاحًا كبيرا من خلال الحجوزات المسبقة له على موقع سوق.كوم. 

 

 

 وكانت realme قدت أطلقت العنان للجهاز الجديد والمُلقب بـ The GamingMonster، والذي يحمل مميزات رائدة، وشارك الجمهور بردودهم الإيجابية فذكروا أن "realme 6i هو أروع جهاز بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل في شريحة الأسعار تلك.

 

 

 

ولم تُفاجيءrealme السوق المصري فحسب، بل فاجأت العالم بأسره بمفاجأة أخرى من خلال الفوز بجائزة Red Dot Design 2020 ذات الشهرة العالمية لـ realme X2 Pro Master Edition، وهذه هي جائزة Red Dot الأولى لـ realme

 

 

ولاقت تصميمات هواتف شركة realme استحسانًا واسعًا، من قبل الخُبراء والصحافيين والمدونين، وكذلك المُستخدمين، حيث صنعت realme علامة فارقة من خلال تقديمها لمُنتجات وهواتف عالية الأداء ذات تصميم مُبهر. 

فتركز realme دائمًا على تقديم تصميمات Trendsetting، وعصرية للشباب والذي يلعب التصميم دورًا كبيرًا في رؤيتهم المستقبلية.

 

والأهم من ذلك أن هذه التصاميم تقدم أكثر من مجرد مظهر  جذاب وأنيق فقط، حيث إنها مُصنعة من مواد فريدة من نوعها، حيث تستخدم realme مواد صديقة للبيئة لإنشاء منتجاتها مثل استخدام زجاج الألومنيوم "Aluminosilicate Glass".

تمامًا مثل تصميم realme C3 الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السوق المصري، والذي كان  مستوحى من اللون الأزرق الجليدي والأحمر اللامع ليعكس القدرات القوية لـ realme C3.

وهناك تصميم آخر رائد على وشك الوصول إلى السوق هو realme 6i؛ اعتبارًا من 7 أبريل، حيث سيبدأ realme 6i أول عملية بيع له. 

 

ويأتي جهاز realme 6i بجودة صورة متميزة لتحسين تباين الشاشة وأداء التفاصيل، حيث وصفته وسائل الإعلام بأنه "خليفة realme 5 ، فإن realme 6i يجلب ترقية هائلة في الكاميرا والأداء والتصميم. إلى جانب الكاميرا الرباعية التي تم إعدادها فهي "مدعومة بمعالج MTK Helio G80 والذي يأتي لأول في العالم، وبطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 18 واط، ويأتي الهاتف بسعر 3000 جنيهًا مصريًا.

 


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