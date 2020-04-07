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قناة "MBC" تطرح الإعلان الترويجي لمسلسل "فلانتينو"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:09 م
فلانتينو
فلانتينو
مي مرسي
طرحت قناة "MBC" الإعلان الترويجي لمسلسل "فلانتينو" الذي يخوض السباق الرمضاني المقبل بالمنافسة مع عدد من المسلسلات،ومن المقرر طرحه على قناة "MBC".

مسلسل "فلانتينو" يشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم الزعيم عادل إمام بجانبه الفنانة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ووفاء صادق وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ومحمد الكيلاني ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

ويعود الزعيم عادل إمام بمسلسل "فلانتينو" إلى السباق الرمضاني من جديد بعد غياب عام، حيث أنه كانت آخر مشاركاته الرمضانية من خلال مسلسل "عوالم خفية" عام 2018 والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم هبة مجدي وصلاح عبد الله وبشرى وفتحي عبد الوهاب وهو من إخراج ابنه رامي إمام.

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مسلسل فلانتينو عادل امام السباق الرمضاني المقبل

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