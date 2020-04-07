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خالد سرحان: "يحيي الفخراني أول من عزانى في والدي .. وهذا أقرب عمل له إلى قلبي"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:03 م
الفخراني
الفخراني
ولاء عبد الناصر
أعرب الفنان خالد سرحان عن حبه الشديد للفنان يحيي الفخراني، الذي تحل اليوم ذكري ميلاده، فهو من مواليد شهر أبريل.


وكشف خالد سرحان للفجر الفني، عن مدي حبه ليحيي الفخراني، قائلا" اشتغلت معاه وهو من الممثلين الممتعين والمحترمين جداً وأنا اعشق تمثيله وبساطته في الأداء ورجل متواضع وأول من عزاني في والدي لأني كنت أمثل معه وتوفي والدي".


وأضاف خالد سرحان أن من أقرب أعمال يحيي الفخراني إلى قلبه مسلسل "سكة الهلالي"، كما ختم حديثه بأنه يتمني له عام مليء بالصحة والسعادة.

يذكر أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".

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