في عيد زواجهما شيرين عبدالوهاب تهدي حسام حبيب أغنية رومانسية



وتقول كلمات الأغنية:



ياااا، يا حبيبي كل حاجة بحبها حبيتها بيك، ياااا، يا حبيبي روحي ليل ونهار بتطمن عليك".. كل ما بصحى كل ما بغني كل ما يوم يعدي جديد، حبك ليا بيطمني مهما تكون حبيبي بعيد.. آه ياللي طلعت بيك م الدنيا دنيتي آن أكون وياك، حتى العمر لو فيه ثانية تبقى الثاني عمري معاك.. كُلّ ما بِصِحِّيّ كُلّ ما بِغَنِيّ كُلّ ما يَوْم يُعْدِي جَدِي، حُبّكَ لَيًّا بيطمني مَهْما تُكَوِّننَ حَبِيبَيْيَ بُعَيْدَ.. ياااا، يا حبيبي حبك هو الدنيا والناس والحياة، ياااا، يا حبيبي حبك هو الحلم اللي مكمل ومعاه.. أنا كُلّ ما بِصِحِّيّ كُلّ ما بِغَنِيّ كُلّ ما يَوْم يُعْدِي جَدِيد، حُبّكَ لَيًّا بيطمني مَهْما تُكَوِّننَ حَبِيبَيْيَ بُعَيْدَ.. فيك من طبعي فيك من روحي فيك كل اللي بتمناه، حضنك ده اللي طمن روحي حضنك ده اللي بستناه

من ناحية أخرى اقتربت أغنية "مش قد الهوى" التي طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب من 3 أيام من تحقيق حاجز المليون والنصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمي، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.



وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب م جددًا إلى مواقع التواصل ‏الاجتماعي بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة ‏حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة‎.‎





وكانت شيرين قد روجت للأغنية من خلال حسابها الشخصي على ‏موقع "تويتر"، قائلة: "حبايبي أغنيتي الجديدة اللي وعدتكم بيها مش ‏قد الهوى قريب على يوتيوب‎".



شيرين كتبت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" لتحث الجمهور على ‏البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس ‏كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جدًا لما في ظل ‏الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف ‏عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إني بخير ‏الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي ‏إن الغمة دي تعدى على خير‎".





حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تهنئة زوجها الفنان حسام حبيب بعيد زواجهما من خلال نشر أغنية تجمع بينهما عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "حبيبي".