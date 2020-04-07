لبلبة عن يحيى الفخراني: فخورة بفيلم "إنهم يسرقون الأرانب" لأني كنت معاه

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أعربت الفنانة لبلبة، عن حبها الشديد للفنان يحيى الفخراني، الذي تحل ذكري ميلاده اليوم، ووجهت رسالة له من قلبها.





وفي تصريح خاص للفجر الفني قالت:" الدكتور يحيى، الفنان العظيم، الأستاذ في الأداء التمثيلي، الإنسان اللطيف البسيط، اللي يخش القلب بدون إستأذان، يحيى الفخراني أنا بحبك أوي أنا "نوينا" أنا بحبك أوي وللأسف للأسف إن كان في ٣ فرص، كان المفروض إني أشتغل معاك فيها، نعمل أعمال مع بعض، بس للأسف ربنا مأرادش ومكنش في نصيب، لكن أنا بحبك أووي، ومعجبة بيك أوي وأنا من جمهورك، ومن ملاين الناس اللي بتحبك".





ثم أضافت حديثها قائلة:"ربنا يطول عمرك وديماً تدينا الفن المحترم الجميل، سواء كان على المسرح أو الدراما أو السينما".





أما عن أعماله فقالت:" أحب جميع شغله، وعملنا سوياً في فيلم "إنهم يسرقون الأرانب" ، وفخوره بالفيلم ده، لأني كنتي معاه".



يذكر أن الفنان يحيى الفخراني، قدم الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة من الدراما والسينما والمسرح، وأتقن أدواره بإحترافيه شديدة، وترك علامة في قلوب الجماهير وعقولهم، ومن أبرز هذه الأعمال "عمارة يعقوبيان"،"الحقيقة اسمها سالم"،"حكاية نص مليون دولار" "بالحجم العائلي"،"ونوس"،"يتربى في عزو"،"الليل وآخره"، "ليلة من الف ليلة وليلة"،"راقصة قطاع عام"، "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، "الملك لير" و"مبروك وبلبل"، "ليالي الحلمية".