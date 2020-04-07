ولفرهامبتون يحدد سعر انتقال القاطرة إلى ليفربول

يسعى مسئولو نادي ليفربول للتعاقد مع أداما تراوري، نجم نادي ولفرهامبتون، ليكون بديل قوي ومناسب حال رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني عن صفوف الريدز الموسم المقبل.

ونجح تراوري أربع أهداف مع ولفرهامبتون هذا الموسم في البريميرليج وقدم سبع تمريرات حاسمة، بما فيهم تقديم عروض رائعة أمام مانشستر سيتي في لقائي الذهاب والإياب من عمر المسابقة.

وذكر موقع فوتبول إنسايدر، أن إدارة ولفرهامبتون أبلغت ليفربول بأن سعر تراوري 70 مليون جنيه استرليني.

ويعد هذا السعر هو أربع أضعاف ما دفعه ولفرهامبتون عند ضم تراوري من ميدلسبرة، وذلك مقابل 18 مليون جنيه استرليني.