مفاجأة من تركي آل الشيخ لنجم الأهلي

أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، حبه الشديد للنادي الأهلي، ولا تخلو مناسبة إلى ويتباهى بهذا الحب، الذي يخرج من القلب، ما رشحه في أن يكون رئيسًا شرفيًا للفريق.





وعد تركي آل الشيخ





واشتعلت أزمة بين المستشار تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن الخلوق محمود الخطيب، وسعان ما انتهت في جلسة ودية، عندما زار آل الشيخ "بيبو" في منزله، واصطلحا أماما مرأى ومسمع الجميع.





حب تركي آل الشيخ للأهلي





ويساند تركي آل الشيخ نادي الأهلي ولا تخلو مناسبة إلى وظهر فيها مساندًا وداعماً ومستعدًا لتقديم المزيد من أجل القلعة الحمراء، صاحبة السمعة والتاريخ الكبير.





تركي آل الشيخ وصفقات الأهلي





ونفى المستشار تركي آل الشيخ تدخله في صفقات الأهلي الأخيرة، أو أية تعاقدات أجراها النادي مؤخرًا، أو حتى جلسات تجديد التعاقدات، ولاسيمًا ملفات اللاعبين الكبار.





مفاجأة تركي آل الشيخ لعاشور





وكشف مدحت شلبي، مقدم البرامج الرياضية، عن وجود مفاجأة يجهزها تركي آل الشيخ لكابتن الأهلي حسام عاشور الذي تنتهي مسيرته مع الأهلي بنهاية هذا الموسم، حيث أبلغ النادي اللاعب بعدم استكمال مسيرته احتراما لرغبة فايلر صاحب القرار.





تعويض تركي آل الشيخ للكابتن





وقال مدحت شلبي إن تركي آل الشيخ سيقوم بتعويض كابتن الأهلي حسام عاشور احترامً لتاريخه الكبير، وكذلك لإنهاء مسيرته الكبيرة داخل القلعة الحمراء.





خيارات تركي آل الشيخ لعاشور





وأوضح شلبي أن حسام عاشور يمتلك خيارات عديدة أولهما تعويض المستشار تركي آل الشيخ المالي، والثاني عقدين كبيرين في الخليج، بانتظار كابتن الأهلي الأسطوري.







