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مهاجم برشلونة: انتظروني بشكل مختلف

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:17 م
بريثويت
بريثويت

يري مارتن بريثويت مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أنه سيعود بشكل أفضل عندما تتم استئناف مباريات الليجا الإسبانية المتوقفة حاليًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء أوروبا برس ما ذكره اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال: "أعمل على كل التفاصيل التي يمكن إغفالها خلال المسابقة، لذلك ثقوا بي، سأعود بنسخة أفضل".

وأكد بريثويت أن "الصبر" هو "مفتاح" كل شيء للتغلب عل موقف الحظر، والذي يجعله يفتقد كرة القدم "أكثر فأكثر" يومياً، رغم أنه يقوم بتدريبات بدنية ولديه حديقة يلعب فيها مع أطفاله.

يذكر أن بريثويت انضم لبرشلونة في 20 فبراير (شباط) الماضي قادماً من نادي ليغانيس، ليكون بديلاً لعثمان ديمبلي، المصاب لفترة طويلة.

ومنذ انضمامه، حتى تفشي انتشار وباء كورونا، لعب بريثويت 3 مباريات بالدوري أمام إيبار وريال مدريد وريال سوسيداد.

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