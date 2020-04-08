آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا

إلى جانب المشروعات والبرامج الكبيرة التي يقدمها صندوق "تحيا مصر"، فإن له أيضًا دورًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد تهافت الكثير عليه من الجهات والمؤسسات والشخصيات المعروفة والشخصيات العامة بالتبرعات لمجابهة جائحة كورونا، بعد أن أعلنت الحكومة عن تخصيص رقم حساب في البنوك المصرية، وهو: 037037، أو إرسال رسالة لرقم للتبرع بـ5 جنيهات 37037، أو إرسال رسالة لرقم 1333 للتبرع بجنيه واحد.





وتستعرض " الفجر " أهم المتبرعين لصندوق تحيا مصر في السطور التالية

1- محافظ جنوب سيناء يدعم صندوق تحيا مصر بمليون جنيه وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعم صندوق تحيا مصر بالتبرع بمبلغ مليون جنيه من موارد المحافظة الذاتية من حساب تنشيط السياحة بالمحافظة، بإسم العاملين بمحافظة جنوب وهذا دعمًا لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا وبناءًا على رغبة العاملين بالمحافظة، ووفقًا لما تم عرضه على المحافظ من إقتراحات في هذا الشأن.

2- مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه وقرر مجلس النواب تحويل 20 مليون جنيه بهدف التبرع من المجلس لصالح صندوق تحيا مصر في إطار إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا بحيث يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر إبريل ومايو ويونيو، ويتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.