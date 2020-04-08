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آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
إلى جانب المشروعات والبرامج الكبيرة التي يقدمها صندوق "تحيا مصر"، فإن له أيضًا دورًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد تهافت الكثير عليه من الجهات والمؤسسات والشخصيات المعروفة والشخصيات العامة بالتبرعات لمجابهة جائحة كورونا، بعد أن أعلنت الحكومة عن تخصيص رقم حساب في البنوك المصرية، وهو: 037037، أو إرسال رسالة لرقم للتبرع بـ5 جنيهات 37037، أو إرسال رسالة لرقم 1333 للتبرع بجنيه واحد.

وتستعرض "الفجر" أهم المتبرعين لصندوق تحيا مصر في السطور التالية
1- محافظ جنوب سيناء يدعم صندوق تحيا مصر بمليون جنيه
وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعم صندوق تحيا مصر بالتبرع بمبلغ مليون جنيه من موارد المحافظة الذاتية من حساب تنشيط السياحة بالمحافظة، بإسم العاملين بمحافظة جنوب وهذا دعمًا لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا وبناءًا على رغبة العاملين بالمحافظة، ووفقًا لما تم عرضه على المحافظ من إقتراحات في هذا الشأن.

2- مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه
وقرر مجلس النواب تحويل 20 مليون جنيه بهدف التبرع من المجلس لصالح صندوق تحيا مصر في إطار إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا بحيث يتم خصمها من مكافآت النواب عن أشهر إبريل ومايو ويونيو، ويتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.

3- القضاء الأعلى دعم صندوق تحيا مصر بـ8 مليون و800 جنيه
وجه مجلس القضاء الأعلى مبلغ 8 مليون و800 جنيه لدعم صندوق تحيا مصر بهدف مساندة الدولة في تفادي الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

4- النيابة الإدارية دعمت صندوق تحيا مصر بـ3 مليون جنيه:
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية إيداع مبلغ 3 مليون جنيه في صندوق تحيا مصر مساهمة من أعضاء وأفراد الهيئة لمواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

5- قناة السويس تتبرع بـ5 مليون جنيه:
قال الفريق أسامة فريق ربيع، هيئة قناة السويس، إنه في إطار المسئولية الإجتماعية لقناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا تم التبرع ودعم صندوق " تحيا مصر " في حساب " مواجهة الكوارث والأزمات " بمبلغ 5 مليون جنيه وتخصيص مبلغ آخر قدره 5 ملايين جنيه لدعم الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد.

6- الجالية الأرمينية بمصر تتبرع بمليون جنيه
وتلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رغبة من الجالية الأرمينية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتبرع لحساب صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه بإسم بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة والإسكندرية.
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا
آخرهم محافظ جنوب سيناء ومجلس النواب.. هؤلاء أهم المتبرعين لـ"تحيا مصر" في أزمة كورونا

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