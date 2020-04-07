الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، رحيله عن الفريق، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق في نهاية هذا الموسم.

وطبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فأن أحمد فتحي لاعب الأهلي ، لا يستطيع الرحيل عن القلعة الحمراء إلا بعد ستة أشهر إضافية من انتهاء عقده في الموسم الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقفه من نهاية عقود اللاعبين وموسم الانتقالات في ظل توقف النشاط الكروي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر فيفا بيان رسمي على موقعه: "بالنسبة لانتهاء وبداية عقود اللاعبين، فعادة ما تنتهي عقود اللاعبين مع نهاية الموسم ولكن مع تعليق كرة القدم في الوقت الحالي، لن ينتهي الموسم في موعده المحدد".

وتابع: "لذلك، يُقترح تمديد العقود حتى موعد انتهاء الموسم عند استئناف النشاط".

وينطبق الأمر نفسه على العقود التي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد، ما يعني أنها ستبدأ مع بداية الموسم المقبل وليس قبل ذلك".

ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع فتحي لتجديد عقده لكنها فشلت، ليخرج اللاعب ويعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.