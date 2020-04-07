عبر الفجر الفني: لوسي توجه رسالة ليحيي الفخراني بمناسبة عيد ميلاده

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تحل اليوم ذكرى مولد الفنان المتألق يحيى الفخراني، وهو من مواليد 7 أبريل 1945، من أبناء محافظة الدقهلية بدلتا مصر.



ووجهت الفنانة لوسي عبر "الفجر الفني"، رسالة خاصة ليحيي الفخراني، حيث قالت" كل سنة وهو طيب وربنا يديله الصحة ويمتعنا كمان وكمان بفنه الجميل الراقي، ويبعد عنه أي مرض".





وأضافت أن من أقرب الأعمال التي قدمها يحيي الفخراني، إلى قلبها فيلم "الكيف"، ومسلسل"ليالي الحلمية"، معللة ذلك بأنه عمل في هذه الأعمال دور عظيم وأنها أعجبت بهما كثيراً.





يشار إلى أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".