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أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:18 م
بعد جلسة متقلبة أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع مع مع ترقب اجتماع "أوبك+" ووزراء الطاقة بمجموعة العشرين لبحث عودة التوازن للسوق.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لأسعار النفط بأكثر من 20 بالمائة خلال العام الجاري.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال الجلسة مع ترقب المستثمرون اجتماع أوبك والحلفاء يوم الخميس المقبل مع الأمل المتزايد حيال قرارات خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار بين روسيا والسعودية وانتعاش الأسعار مرة أخرى.
لكن استمرار تفشي "كوفيد-19" يسيطر على الأسواق العالمية وسط تداعيانه التي تتسبب في تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود، مع خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب توقف النشاط الاقتصادي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن منظمة أوبك لم تطلب منه دفع منتجي النفط المحليين لخفض إنتاجهم لدعم الأسعار، مضيفاً أن الإنتاج الأمريكي يتراجع استجابة لانهيار الأسعار.
وينتظر المستثمرون إعلان البيانات الأولية بشأن مخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية غداً الأربعاء من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 9.4 بالمائة إلى 23.63 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.24 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنحو 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.39 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 34.18 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.
هبطت أسعار النفط بنهاية التعاملات أمس الإثنين مع عدم اليقين بشأن خفض إمدادات الخام، ليتراجع بنحو 8 بالمائة.
ومن المقرر عقد اجتماع بين روسيا والسعودية عبر الهاتف اليوم، لكن تقارير أشارت إلى تأجيل الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل، مما أثار شكوكاً حول الخفض المحتمل للإمدادات.
لكن قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي "كيريل دميترييف" إن موسكو والرياض "قريبتان جداً" من صفقة النفط الخام.
وسعت كل من السعودية وروسيا إلى التعاون مع الولايات المتحدة في موازنة إمدادات النفط العالمية، بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار.
وجاء هبوط اليوم في أسعار النفط بعد تسجيل مكاسب تاريخية تتجاوز 32 بالمائة في الأسبوع الماضي وسط تصريحات متزايدة بشأن إقرار خفض لإنتاج الخام في الأيام المقبلة.
وعند التسوية، هبط سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 8 بالمائة مسجلاً 26.08 دولار للبرميل.
وانخفض سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 2.9 بالمائة مسجلاً 33.31 دولار للبرميل.
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