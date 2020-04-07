أسعار النفط تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء





بعد جلسة متقلبة أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع مع مع ترقب اجتماع "أوبك+" ووزراء الطاقة بمجموعة العشرين لبحث عودة التوازن للسوق.





وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لأسعار النفط بأكثر من 20 بالمائة خلال العام الجاري.





وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة خلال الجلسة مع ترقب المستثمرون اجتماع أوبك والحلفاء يوم الخميس المقبل مع الأمل المتزايد حيال قرارات خفض الإنتاج وإنهاء حرب الأسعار بين روسيا والسعودية وانتعاش الأسعار مرة أخرى.





لكن استمرار تفشي "كوفيد-19" يسيطر على الأسواق العالمية وسط تداعيانه التي تتسبب في تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود، مع خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب توقف النشاط الاقتصادي.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إن منظمة أوبك لم تطلب منه دفع منتجي النفط المحليين لخفض إنتاجهم لدعم الأسعار، مضيفاً أن الإنتاج الأمريكي يتراجع استجابة لانهيار الأسعار.





وينتظر المستثمرون إعلان البيانات الأولية بشأن مخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية غداً الأربعاء من جانب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 9.4 بالمائة إلى 23.63 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 27.24 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو بنحو 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.39 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 34.18 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.







