بسمة وهبة: المصريون يصدقون "السيسى" حينما يتحدث

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حول أزمة كورونا، مؤكدة أن المصريون يصدقون الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما يتحدث.





وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إن الرئيس لم يخذل مصر أبدًا، ولم يخذل شعبها عشان كدا الناس في مصر وفى عز الأزمات تطمئن من تصريحات الرئيس".





وذكرت أن الرئيس تحدث بشفافية وصراحة وواجه الناس بالأزمات والواقع، مضيفة: "عشان كدا كلام الرئيس يخرج من القلب للقلب، والناس في مصر تطمئن حينما يتحدث"





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.





وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من البناء المخالف، متابعا: "بمر مرور خفيف فى أوقات مش متوقعة وبشكل هادى، فوجئت بناس بتبنى وبقول الكلام ده للمحافظات ومحافظة القاهرة وهدى مثال واضح مصرف الطوارئ كان عبارة عن منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق عملنا إسكان ليهم وسكناهم فيها وعملنا محور عشان يخلى الناس تطلع على الدائرى بسهولة وفجأة القى الناس بتبنى بشكل فين التخطيط والرخص للكلام ده".





وأضاف الرئيس: "ده كلام خطير أوعوا حد يتصور أن الدولة مشغولة فى المواجهة مع فيروس كورونا دى احنا بنحل مسائل من سنين فى التعدى على الأراضى ومش هنقبل كده.. محدش هيتصور أن البناء المخالف هنسيبه".. بعض الشوارع لا تستوعب عربيات الناس.. هو حد يتصور حجم العمل اللى أتعمل فى شرق القاهرة وشلنا خطوط المترو وخلينا شوارع وفجأة بقت كلها جراج.. ولقيت فيه نقاش أركن عربيتى فين هو الشارع معمول عشان الناس تمشى فيه ولا نركن عربيات فيه؟."

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم .

