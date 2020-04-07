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عبر الفجر الفني: أحمد عزمي يوجه رسالة ليحيى الفخراني بمناسبة عيد ميلاده

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:06 م
احمد عزمي
احمد عزمي
ولاء عبد الناصر
تحل اليوم ذكرى مولد الفنان المتألق يحيى الفخراني، وهو من مواليد 7 أبريل 1945، من أبناء محافظة الدقهلية بدلتا مصر.

ووجه الفنان أحمد عزمي رسالة من خلال للفجر الفني، ليحيي الفخراني، قائلا" كل سنة وحضرتك طيب يادكتور وعقبال مليون سنة في صحة وسعادة وفرح وإبداع، وربنا يسعدك ويفرح قلبك أنت وأسرتك الجميلة زي ما بتفرح كل الناس اللي حواليك".


يشار إلى أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".

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