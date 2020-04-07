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شركة ألمانية تجري تعديلات خارقة على سيارة أودي RS7

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:33 م
أودي RS7 المعدلة
أودي RS7 المعدلة
أجرت شركة التعديلات الألمانية ABT، تعديلات خارقة لسيارة أودي RS7، وتسمي السيارة المعدلة RS7-R

وتتميز RS7-R بمظهرها الخارجي الشرس جدًا بطلاء شبكة العنكبوت، وإضافات الكربون فايبر في العديد من أجزاء السيارة بدايةً من الصدام والشبك والزوائد الأمامية والمرايا والزوائد الجانبية والجناح ومشتت الهواء والصدام من الخلف. وأخيراً يكتمل المظهر الخارجي بخطوط حمراء في مختلف قطع الكربون فايبر وجنوط رياضية بمقاس 22 انش.

أما الأداء، تحمل RS7-R محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.0 لتر لم تكشف ABT عن تفاصيل تعديلاته ولكن يتوقع أن تتبع شقيقتها RS6-R التي تم رفع قوتها إلى 730 حصان، ورفع العزم من 800 نيوتن-متر إلى 920 نيوتن-متر.

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تكنولوجيا تعديلات اودي RS7 التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية RS7

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