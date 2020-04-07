شركة ألمانية تجري تعديلات خارقة على سيارة أودي RS7

أجرت شركة التعديلات الألمانية ABT، تعديلات خارقة لسيارة أودي RS7، وتسمي السيارة المعدلة RS7-R





وتتميز RS7-R بمظهرها الخارجي الشرس جدًا بطلاء شبكة العنكبوت، وإضافات الكربون فايبر في العديد من أجزاء السيارة بدايةً من الصدام والشبك والزوائد الأمامية والمرايا والزوائد الجانبية والجناح ومشتت الهواء والصدام من الخلف. وأخيراً يكتمل المظهر الخارجي بخطوط حمراء في مختلف قطع الكربون فايبر وجنوط رياضية بمقاس 22 انش.



