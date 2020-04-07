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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 8/4/2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:35 م
درجات الحرارة غدا
درجات الحرارة غدا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق الـ7 من أبريل الجاري، درجات الحرارة وتوقعاته بشأن طقس غد الأربعاء، في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والعالمية.

توقعات حالة الطقس غدًا

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحرى، غدا الأربعاء، طقسا لطيفا نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

برودة وأمطار

وقالت الأرصاد الجوية: "حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، لطيفا نهارًا شديدة البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدل"ة.

طقس معتدل ولطيف

وتابعت: "طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية".

رياح نشطة

وتتوقع الهيئة أن يسود شمال الصعيد طقسًا معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارًا لطيفا ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية: 

القاهرة       13   23

الإسكندرية   11   20

شرم الشيخ   20   27

الغردقة       18   3

دمنهور    21   12

مطروح    18    10

السلوم      19   11

درجات الحرارة على بعض المدن والعواصم العربية والعالمية: 


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