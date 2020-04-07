Advertisements

ثنائيات نارية محتملة في الموسم المقبل.. ميسي ومارتينيز على رأس القائمة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:40 م
ميسي ومارتينيز
ميسي ومارتينيز
أحمد عصام

مازال النشاط الرياضي حول العالم متوقف خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وذلك من المقرر أن يعود في شهر يونيو القادم في حال تحسن الأجواء واختفاء هذا الفيروس.


ولكن هناك منافسة شرسة على صعيد آخر وهى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم كل نادي بصفقات مميزة في الموسم الجديد.


وحرص "الفجر الرياضي" على رصد بعض الثنائيات النارية المحتملة في الموسم المقبل.


- ميسي ومارتينيز

أصبح لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان قريبا من مرافقة مواطنه ليونيل ميسي في فريق برشلونة بالموسم القادم، حيث يعد البارسا من ابرز الأندية التي تريد التعاقد مع مهاجم الفريق الإيطالي.


- بوجبا ورونالدو

يرغب نادي يوفنتوس الايطالي في عودة اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة بعد عدم رغبة بوجبا في الاستمرار بالبريميرليج لموسم آخر، وسيكون هناك ثنائي ناري في حال إتمام الصفقة بين كريستيانو رونالدو وبوجبا.


- مبابي وهازارد

أبلغ زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد ضرورة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف، حيث يرى زيدان أن مبابي سيمثل قوة كبيرة مع البلجيكي ايدين هازارد في الفريق.


- سانشو ونيمار

يعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز الأندية التي تريد ضم الشاب الإنجليزي سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف، وسوف يرافق سانشو البرازيلي نيمار دا سيلفا في هجوم الفريق الباريسي بالموسم المقبل.

أخبار تهمك

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعتين

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ ساعة

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

08:21 م

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر