ثنائيات نارية محتملة في الموسم المقبل.. ميسي ومارتينيز على رأس القائمة

مازال النشاط الرياضي حول العالم متوقف خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وذلك من المقرر أن يعود في شهر يونيو القادم في حال تحسن الأجواء واختفاء هذا الفيروس.





ولكن هناك منافسة شرسة على صعيد آخر وهى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم كل نادي بصفقات مميزة في الموسم الجديد.





وحرص "الفجر الرياضي" على رصد بعض الثنائيات النارية المحتملة في الموسم المقبل.





- ميسي ومارتينيز

أصبح لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان قريبا من مرافقة مواطنه ليونيل ميسي في فريق برشلونة بالموسم القادم، حيث يعد البارسا من ابرز الأندية التي تريد التعاقد مع مهاجم الفريق الإيطالي.





- بوجبا ورونالدو

يرغب نادي يوفنتوس الايطالي في عودة اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية، خاصة بعد عدم رغبة بوجبا في الاستمرار بالبريميرليج لموسم آخر، وسيكون هناك ثنائي ناري في حال إتمام الصفقة بين كريستيانو رونالدو وبوجبا.





- مبابي وهازارد

أبلغ زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد ضرورة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف، حيث يرى زيدان أن مبابي سيمثل قوة كبيرة مع البلجيكي ايدين هازارد في الفريق.





- سانشو ونيمار

يعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أبرز الأندية التي تريد ضم الشاب الإنجليزي سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف، وسوف يرافق سانشو البرازيلي نيمار دا سيلفا في هجوم الفريق الباريسي بالموسم المقبل.