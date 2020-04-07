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العاهل البحريني وسلطان عمان يبحثان سبل مواجهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
وكالات
بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا. 

واستعرض العاهل البحريني، خلال اتصال هاتفي، مع سلطان عمان جهود التخفيف من آثار كورونا على البشرية، متمنيا أن يرفع الله شر هذه الجائحة، ويقي العالم أجمع من الأوبئة والأسقام.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي الحالات القائمة إلى 349 حالة.

وأوضحت "الصحة البحرينية" أن 41 من الحالات الجديدة تم رصدها في سكن عمال وافدين في منطقة الحد، وتم التأكد منها بعد إجراء نتائج الفحوصات المختبرية، وتم نقل الحالات القائمة فورا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

وأشارت إلى أن عدد الفحوصات التي أجرتها الوزارة بلغت حتى الآن 50127 فحصا طبيا.

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