الفيفا ينصف الأندية بقرار ناري بشأن انتقالات اللاعبين

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، انه قام باتخاذ خطوة جديد بشأن تمديد عقود اللاعبين التي من المقرر أن تنتهي في يونيو.

وقال الفيفا إنه سيسمح بنقل مواعيد فترات الانتقال لتمديد الموسم الأوروبي الحالي بعد أن تسببت جائحة كورونا في توقف مسابقات كرة القدم المحلية.

وتابع "فيفا" أيضاً إنه سيشجع الأندية واللاعبين "على العمل معاً للوصول إلى اتفاق وحلول خلال فترة توقف كرة القدم".

وأشار إلى أنه يتعين على الرياضة التأقلم مع خسارة لا سابق لها في الإيرادات.

وصدق مكتب مجلس "فيفا" اليوم الثلاثاء، على هذه الإرشادات.