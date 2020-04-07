Advertisements

الفيفا ينصف الأندية بقرار ناري بشأن انتقالات اللاعبين

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الاتحاد الدولي "فيفا"، انه قام باتخاذ خطوة جديد بشأن تمديد عقود اللاعبين التي من المقرر أن تنتهي في يونيو.

 

 وقال الفيفا إنه سيسمح بنقل مواعيد فترات الانتقال لتمديد الموسم الأوروبي الحالي بعد أن تسببت جائحة كورونا في توقف مسابقات كرة القدم المحلية.

 

وتابع "فيفا" أيضاً إنه سيشجع الأندية واللاعبين "على العمل معاً للوصول إلى اتفاق وحلول خلال فترة توقف كرة القدم".

 

وأشار إلى أنه يتعين على الرياضة التأقلم مع خسارة لا سابق لها في الإيرادات.

 

وصدق مكتب مجلس "فيفا" اليوم الثلاثاء، على هذه الإرشادات.

أخبار تهمك

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ 39 دقيقة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ ساعة

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعتين

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

08:21 م

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر