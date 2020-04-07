Advertisements

الأوقاف: تعليق جميع فعاليات شهر رمضان بسبب "كورونا"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة قررت تعليق كافة الامور الجماعية في شهر رمضان، نظرًا لتصاعد أزمة فيروس كورونا عالميًا، وهذا الإجراء احترازي.

وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن عدم فتح المساجد لاقامة صلاة التراوح في شهر رمضان، يأتي في اطار الحفاظ على الأرواح التي أمرنا الله بالحفاظ عليها.

وأضاف: "دعائنا في ليلة النصف من شعبان هي أن يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء والابتلاء عن بلادنا الحبيبة عن مصر والعالم أجمع"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.


وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (٥ أيام) وتقييم حالتها الصحية.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غد، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم.

وأضافت الوزيرة أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وتضافر الجهات المعنية كافة وعلى رأسها كل من القوات المسلحة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد خطه الدولة المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا العائدون من الخارج ازمه كورونا

أخبار تهمك

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

فايلر يقرر التخلص من مهاجم الفريق.. ويجهز مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

"الأطباء" تتبرع بـ5 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

08:21 م

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر