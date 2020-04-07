فايلر يقرر التخلص من مهاجم الفريق.. ويجهز مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي





اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارات مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ومن الواضح أن اللاعب لن يجدد إعارته مع النادي الأحمر ويرغب في استكمال رحلة الاحتراف.





وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي قوي في مركز الجناح لتعويض رجيل رمضان صبحي في نهاية الموسم.





كما طالب فايلر إدارة الأهلي بتسويق جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق لعدم حاجة الفريق له ولترك مكان فارغ لضم لاعب أجنبي.





وستبدأ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في البحث عن لاعب أجنبي قوي خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز الجناح في الفريق.



