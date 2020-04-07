وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة





قال مصدر بوزارة البترول والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستعد لعقد إجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الموعد النهائي لعقد اللجنة من أجل إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية في ظل تراجع متوسط سعر النفط والدولار خلال أخر 3 أشهر.









وأشار المصدر إلى أنه لا يمكن تخيفض الأسعار أكثر من 10 بالمائة من السعر الحالي وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، موضحًا أنه فى حالة كان هناك ارتفاع في أسعار النفط لا يمكن رفع سعر البنزين أو السولار أكثر من نفس النسبة السابقة.









وكشف المصدر أن الوزارة لديها منظومة إلكترونية لمتابعة توافر المنتجات البترولية من الأسواق وتقوم بحسابة متوسط الإستهلاك للتأكد من توافر السلعة لكل مواطن.









واجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء مع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه للتوزيع والتكرير ورئيس شركة الغازات البترولية " بتروجاس"، للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بكافة أنواعها في السوق المحلى ، وتواجد أرصدة استراتيجية كافية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت ومختلف المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات التنموية والاقتصادية.

وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في المتابعة اللحظية الدقيقة لمنظومة شحن وتداول توزيع المنتجات البترولية الى المستهلكين والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال متابعة تدفق امدادات الوقود من محطات ومستودعات الشحن إلى محطات التوزيع بواسطة غرفة العمليات بهيئة البترول للتأكد من انتظام العمل وعمليات شحن وتداول وتوزيع الوقود خاصة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء استثنى أنشطة نقل وتوزيع المنتجات البترولية من حظر الحركة على الطرق ، كما اكد على أهمية انتظام العمل بمعامل التكرير والتصنيع ومصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز باعتبارها ركيزة رئيسية في عملية امداد السوق المحلى بإحتياجاته من المنتجات البترولية المختلفة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير للعاملين بمنظومة توفير المنتجات البترولية والوقود بمختلف مجالاتها على الجهد المبذول في الفترة الراهنة لتوفير المنتجات البترولية وتأمينها للمستهلكين وحثهم على استمرار الأداء المتميز انطلاقا من الدور الحيوى الذى تمثله تلك المنظومة والعاملين بها لتأمين متطلبات تسيير الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات والمشروعات المختلفة.











