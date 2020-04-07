‎هيثم شعبان: أتمنى عودة الدوري بشرط.. ولاعبو سيراميكا جاهزون للصعود





يتمنى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استمرار مسابقة دوري الدرجة الثانية، والتي يتصدر جدول ترتيبها قبل توقف المسابقة كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال شعبان في تصريحات صحفية "بالطبع اتمنى عودة المسابقة لا سيما وأن فريقنا هو متصدر جدول الترتيب ويتبقى فقط ٥ مباريات على تحقيق حلم الصعود، ولكن هذا مشروط بسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، حياة المواطنين أهم من استئناف المسابقة". وأضاف المدير الفني: "نتابع اللاعبين بشكل يومي، وضعنا برنامجا بدنيا للحفاظ على لياقتهم البدنية، ولكننا بالقطع سنحتاج إلى وقت طويل، من أجل إعادة تجهيز اللاعبين لاستئناف المسابقة من جديد".





واستطرد قائلا: "إعادة تجهيز اللاعبين يتضمن شقين، الأول بدني والثاني فني، إذا عدنا للمسابقة قريبا سوف احتاج إلى ما يقرب من شهر ليكون اللاعبون جاهزين المباريات الرسمية، سوف احتاج عشرة أيام التجهيز البدني ثم ٢٠ يوما للتجهيز الفني وخوض المباريات الودية، أما في حالة خلال شهر رمضان أو بعده سوف احتاج ستة أسابيع لنكون جاهزين"‎



