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وزارة الصحة تعلن تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لـ "كوفيد-19" و9 وفيات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:57 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء، الموافق الـ7 من أبريل 2020، عن آخر إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وزارة الصحة وكورونا


وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا"، جميعهم من العائدين من الخارج، والمخالطين لهم وللحالات الإيجابية التي أعلنت في وقت سابق.


وزارة الصحة والحالات الجديدة


وأكدت وزارة الصحة أن الحالات المكتشفة، نتيجة إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة.


وزرة الصحة وحالات الشفاء


وأوضحت وزارة الصحة  أن عدد الحالات لتي تم خروجها اليوم، بلغ 17 حالة كانوا مصابين بالفيروس،وغادروا مستشفى العزل، جميعهم مصريين عدا أجنبي فقط، ليصل إجمالي المتعافين إلى 276 حالة، برغم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة اليوم الثلاثاء.


وزرة الصحة والنتائج الإيجابية


وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وصلت إلى 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا، والباقيين سيخرجون خلال أيام.

 

متابعة وزرة الصحة


وتخضع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى إجراءات عزل وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، ويتم علاجها بالطرق التي توضحها المنظمة وتحت رعاية ومتابعة وزارة الصحة.


إحصائيات وزرة الصحة الأخيرة


وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي الأعداد التي تم تسجيلها في مصر إلى الآن بلغ 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وغادرت العزل، في حين وصلت حالات الوفاة إلى 94 حالة.


 إجراءات وزرة الصحة


وتولي وزارة الصحة اهتمامًا مسبقًا بالفيوس الذي انتشر في معظم دول العالم، وعانت منه كل الشعوب تقريباً، تزامنًا مع تعليمات وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالفيروس، وتسخر كافة إمكانات الدولة لردع انتشار الفيروس التاجي.


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