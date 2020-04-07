نجم الزمالك يبلغ مرتضى منصور بتفاصيل العرض السعودي

قام محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، بإبلاغ إدارة الفريق برئاسة مرتضى منصور، بامتلاكه عرض رسمي من فريق بالدوري السعودي للرحيل عن بطل الكونفدرالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل أبو جبل مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وأخبره بتفاصيل العرض السعودي لكنه يرغب في البقاء بصفوف الزمالك في الموسم الجديد.

ويسعى أبو جبل، للحصول على ترضية مالية من نادي الزمالك في ظل العروض المغرية له مؤخرا وتقديمه مستويات مميزة بقميص الأبيض.

وشددت التقارير على أن أبو جبل ينتظر تحسين عقده مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويتألق محمد أبو جبل مع نادي الزمالك هذا الموسم بعدما نال ثقة الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الأبيض على حساب محمد عواد ومحمود جنش ومحمد صبحي.