"كان بيتفرج على خناقة".. مصرع شخص بطلق ناري في القاهرة

خرج إلى بلكونه منزله، ليشاهد "خناقة" اندلعت أسفل بيته، ليجد رصاصة طائشة تكتب نهاية حياته.





وسقط شخص قتيلا، بعدما أصيب بطلق نارى طائش، أثناء مشاهدته لمشاجرة بين جيرانه، أسفل منزله بالأسلحة النارية بمنطقة عين شمس، وتم نقله للمستشفى، بينما انتقل رجال المباحث للمكان لضبط طرفى المشاجرة.





وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بمصرع شخص أثناء تواجده في بلكونة مسكنه (شقته) في عين شمس، نتيجة لإصابته بطلق ناري في مشاجرة أسفل منزله، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان للقبض على المتهمين في الحادث.













وفي سياق متصل، كشفت معاينة النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لجثتي "شيطان" و"حواكة" اللذان قتلا إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق الدكرور، أن أحدهما مصابًا بطلق ناري، والآخر مصابًا بجرح قطعي في الرقبة نتيجة آلة حادة.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، وأسفرت عن مقتل شابين وإصابة 3 آخرين.

فيما استمعت النيابة لشهود العيان، الذين أكدوا أن المكان الذي شهد الواقعة كان أشبه بالحرب، قائلين: "الدنيا كلها كانت بتجري من الخوف وضرب النار كان في كل مكان لحد ما المباحث جت وقبضت على الموجودين".

وأوضحت التحقيقات، أن مشادة كلامية وقعت بين شاب يدعى "باسم شيطان" وآخر يدعى "محمود حواكة"، لدى معاتبة الأول للثاني على إرشاده للشرطة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

وأضافت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أصدقاء "شيطان" ويدعى "بصلة" عيارا ناريا صوب الطرف الثاني ما أسفر عن مقتل الشهير "حواكة"، وفر الجاني هاربا، وعلى إثر ذلك أمسك أشقاء القتيل "شيطان" واعتدوا عليه بالضرب حتى أسقطوه قتيلا، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي بمنطقة كفر طهرمس التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة بتشريح جثتي الشابين، للتصريح بالدفن، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة