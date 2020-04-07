4 وجهات محتملة لرونالدو في حال مغادرته يوفنتوس الصيف المقبل

انتشرت تقارير صحفية إيطالية في الآونة الحالية، حول رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التخلي عن خدمات نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وفرضت الأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد فكرة بيع الدون من قبل يوفنتوس، لشعور النادي بعدم قدرته على تلبية راتب الدون الباهظ.





ويتقاضى رونالدو مبلغ يقارب من 30 مليون يورو سنوياً مع يوفنتوس، وهو راتب سيجهد خزينة يوفنتوس بشكل كبير في المستقبل، في ظل الأزمة الحالية.





ومع الأخبار التي تواترت حول تحديد سعر بيع صاحب الـ35 عاماً، والذي لن يقل عن 60 مليون يورو، بدأت النباء تنتشر حول رغبة العديد من الأندية في خطب ود الدون.





ويبرز لكم الفجر الرياضي من خلال التقرير التالي، أبرز 4 وجهات محتلمة للبرتغالي، إذا قرر الرحيل عن يوفنتوس.





ريال مدريد

يعد أبرز المتابعين للموقف، حيث سيكون مرحباً بعودة رونالدو للنادي مجدداً، وهو الذي رحل عن صفوفه في صيف 2018 مقابل 88 مليون يورو.





ومنذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد، فقد النادي الملكي الكثير من بريقه، حيث خرج الموسم الماضي دون التتويج بأي بطولة، ومن ثم يبحث النادي عن هيبته مرة أخرى، التي قد يعيدها رونالدو.





مانشستر يونايتد

ظل حلماً بعيداً أن يعود الدون للفريق الذي صنع منه نجماً أسطورياً، وتوج معه بكل شئ منذ رحيله عام 2009.





وبالتأكيد ستكون عودة اللاعب لملعب أولد ترافورد مثيرة لجماهير وإدراة النادي، وقد يقرر يونايتد الإعتزال في الفريق.





باريس سان جيرمان

ستكون وجهة مناسبة للدون في هذه السن، فريق يضمن التتويج بالبطولات المحلية، ومن ثم إضافة بطولات جديدة لسجل رونالدو الحافل بالبطولات، وأيضاً إضافة شخصية قوية وخبرة عالية لفريق يعج بالنجوم وينقصه الشخصية في البطولات الأوروبية.





إنتر ميامي

إذا اختار رونالدو أسهل الحلول، فربما يكون قضاء ما يبقى من مسيرته في الدوري الأمريكي، حيث ذكر الدون منذ وقت بعيد، أنه منفتح للحياة في أميركا، وربما يذهب للنادي الذي يمتلكه سلفه في اليونايتد، والحديث عن دافيد بيكهام.