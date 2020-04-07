Advertisements

4 وجهات محتملة لرونالدو في حال مغادرته يوفنتوس الصيف المقبل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

انتشرت تقارير صحفية إيطالية في الآونة الحالية، حول رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التخلي عن خدمات نجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وفرضت الأزمة المالية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد فكرة بيع الدون من قبل يوفنتوس، لشعور النادي بعدم قدرته على تلبية راتب الدون الباهظ.


ويتقاضى رونالدو مبلغ يقارب من 30 مليون يورو سنوياً مع يوفنتوس، وهو راتب سيجهد خزينة يوفنتوس بشكل كبير في المستقبل، في ظل الأزمة الحالية.


ومع الأخبار التي تواترت حول تحديد سعر بيع صاحب الـ35 عاماً، والذي لن يقل عن 60 مليون يورو، بدأت النباء تنتشر حول رغبة العديد من الأندية في خطب ود الدون.


ويبرز لكم الفجر الرياضي من خلال التقرير التالي، أبرز 4 وجهات محتلمة للبرتغالي، إذا قرر الرحيل عن يوفنتوس.


ريال مدريد

يعد أبرز المتابعين للموقف، حيث سيكون مرحباً بعودة رونالدو للنادي مجدداً، وهو الذي رحل عن صفوفه في صيف 2018 مقابل 88 مليون يورو.


ومنذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد، فقد النادي الملكي الكثير من بريقه، حيث خرج الموسم الماضي دون التتويج بأي بطولة، ومن ثم يبحث النادي عن هيبته مرة أخرى، التي قد يعيدها رونالدو.


مانشستر يونايتد

ظل حلماً بعيداً أن يعود الدون للفريق الذي صنع منه نجماً أسطورياً، وتوج معه بكل شئ منذ رحيله عام 2009.


وبالتأكيد ستكون عودة اللاعب لملعب أولد ترافورد مثيرة لجماهير وإدراة النادي، وقد يقرر يونايتد الإعتزال في الفريق.


باريس سان جيرمان

ستكون وجهة مناسبة للدون في هذه السن، فريق يضمن التتويج بالبطولات المحلية، ومن ثم إضافة بطولات جديدة لسجل رونالدو الحافل بالبطولات، وأيضاً إضافة شخصية قوية وخبرة عالية لفريق يعج بالنجوم وينقصه الشخصية في البطولات الأوروبية.


إنتر ميامي

إذا اختار رونالدو أسهل الحلول، فربما يكون قضاء ما يبقى من مسيرته في الدوري الأمريكي، حيث ذكر الدون منذ وقت بعيد، أنه منفتح للحياة في أميركا، وربما يذهب للنادي الذي يمتلكه سلفه في اليونايتد، والحديث عن دافيد بيكهام.

أخبار تهمك

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

منذ أقل من ساعتين

فايلر يقرر التخلص من مهاجم الفريق.. ويجهز مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة و 20 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

08:21 م

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر