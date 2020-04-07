ريال مدريد يخطط للتعاقد مع "الخائن"





ظهر مهاجم مفاجأة على رادار نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد أظهر اهتمام من جديد بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان والمعار لصفوف نادي باريس سان جيرمان.





وأشارت الصحيفة إلى أن إيكاردي لا ينوي الاستمرار مع نادي باريس سان جيرمان عقب انتهاء اعارته مع الفريق كما أن نادي إنتر ميلان لا يخطط استمراره في الفريق لذلك ستكون مهمة ريال مدريد أسهل.





كما كشفت الصحيفة أن تعاقد ريال مدريد مع ماورو إيكاردي سيكلف النادي حوالي ٧٠ مليون يورو وهو يعتبر مبلغ مناسب بالنسبة للنادي الإسباني.





وقد شارك ماورو إيكاردي في 31 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٤ أهداف آخرين.