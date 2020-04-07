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ضياء رشوان: حملات التشكيك التي تتعرض لها مصر ضد الإنسانية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:33 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
مي مرسي
أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدًا أنه كان هامًا، لافتًا إلى أن الإطار العام للمحنة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا يشبه ما مرت به الدولة في 30 يونيو، معلقًا: «السيسي يتقدم المصريين في مواجهة المحنة الحالية مثلما فعل في 30 يونيو».

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام، على قناة TeN، أن محاولات التشكيك في جهود الدولة لن تنتهي، مؤكدًا أن حملات التشكيك التي تتعرض لها مصر من أجل السياسية تعتبر ضد الإنسانية، وأن الحملات التي تستهدف نشر الهلع بين المواطنين يقودها أشباه بشر.

واعتبر أن حملات التشكيك التي تتعرض لها مصر من أجل هدف سياسي، تعتبر ضد الإنسانية، قائلا «أنا مروع بسبب حملات دفع المصريين للهلع التي يقودها الإخوان»، واصفا من يقود تلك الحملات بـ أشباه البشر، وأن محاولات التشكيك في جهود الدولة لن تنتهي.

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