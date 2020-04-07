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بفستان أحمر.. نسرين طافش تغازل جمهورها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 م
نسرين طافش
نسرين طافش
فايقة محمد عادل
خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت جمهورها بصورة لها ، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين، خلال الصور مرتدية"فستانًا طويل بأكمام طويلة باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارات بسيطة".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أحلي قمر بالكون " وأضاف "تجنني يا ملكة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ياجمالك".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، ونتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات 60 حلقة، وشارك في البطولة الفنان أحمد صلاح حسني وإسلام جمال وميريهان حسين


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