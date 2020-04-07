Advertisements

لقاء الخميسي لـ"الفجر الفني": "أتمني العمل مع يحيى الفخراني ولو بدور صغير"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:17 م
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
ولاء عبد الناصر نادين نجدي
أعربت الفنانة لقاء الخميسي عن حبها الشديد للفنان يحيي الفخراني، الذي تحل اليوم ذكري ميلاده، حيث إنه من مواليد شهر أبريل.

ووجهت لقاء الخميسي رسالة من خلال "الفجر الفني"، إلى يحيي الفخراني، قائلة"أستاذي العزيز القدير المحترم الحساس المثقف الدافيء التلقائي المبهر الصادق يحيي الفخراني، كل سنة وحضرتك طيب ودايما متألق وناجح وبصحة وسعادة، وسلامة".

واستكملت حديثها قائلة"إحنا بنتفرج عليك وإحنا مبسوطين جدا بفنك الراقي الجميل، ومشاعرك الصادقة وأدائك البديع، الحقيقي مجتش الفرصة إني اشتغل مع حضرتك، ولكن أتمني ولو اشتغل معاك بدور ولو صغير، لأنك أيقونة وإضافة لأي ممثل في مشواره الفني".

يذكر أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".

أخبار تهمك

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك يبلغ مرتضى منصور بتفاصيل العرض السعودي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يقرر التخلص من مهاجم الفريق.. ويجهز مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع "الخائن"

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ حوالي 4 ساعات

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تقارير.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعتين و 50 دقيقة

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

08:59 م

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

10:16 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر