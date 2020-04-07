لقاء الخميسي لـ"الفجر الفني": "أتمني العمل مع يحيى الفخراني ولو بدور صغير"

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أعربت الفنانة لقاء الخميسي عن حبها الشديد للفنان يحيي الفخراني، الذي تحل اليوم ذكري ميلاده، حيث إنه من مواليد شهر أبريل.



ووجهت لقاء الخميسي رسالة من خلال " الفجر الفني "، إلى يحيي الفخراني، قائلة"أستاذي العزيز القدير المحترم الحساس المثقف الدافيء التلقائي المبهر الصادق يحيي الفخراني، كل سنة وحضرتك طيب ودايما متألق وناجح وبصحة وسعادة، وسلامة".



واستكملت حديثها قائلة"إحنا بنتفرج عليك وإحنا مبسوطين جدا بفنك الراقي الجميل، ومشاعرك الصادقة وأدائك البديع، الحقيقي مجتش الفرصة إني اشتغل مع حضرتك، ولكن أتمني ولو اشتغل معاك بدور ولو صغير، لأنك أيقونة وإضافة لأي ممثل في مشواره الفني".



يذكر أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".