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ارتفاع أعداد المصريين المتوفين في إيطاليا بسبب كورونا إلى 7

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:31 م
شريف فرج
شريف فرج
الفجر

توفي، اليوم الثلاثاء، شاب مصري في إيطاليا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد المصريين المتوفيين في إيطاليا إلى 7 أشخاص.

المتوفي يدعى شريف فرج وينحدر من إحدى النواحي التابعة لقرية تطون بمركز إطسا التابع لمحافظة الفيوم، ومن المقرر دفنه في مقابر خصصت لدفن المصابين ضحايا فيروس كورونا من المسلمين.

وبهذه الحالة ارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا من المصريين في إيطاليا إلى 7 حالات. 

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