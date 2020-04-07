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فايلر يرد بقوة على أزمته مع عبد الحفيظ ويحسم مصيره في الأهلي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

اشترط السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، عدم إجراء أى تعديلات علىجهازه المعاون فى حالة البقاء مع الفريق خلال الموسم الجديد.

 

ويتمسك المدرب السويسري، بوجود الطاقم الفنى المعاون، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ليرد بذلك بقوة على الأنباء التى ترددت بشأن وجود خلاف معه.

 

ويسعى مجلس إدارة نادى الأهلى، لإقناع فايلر بتجديد عقده مع الفريق، خلال الفترة المقبلة فى ظل النتائج المميزة التى يحققها الفريق تحت قيادته.

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