هبوط مفاجئ في البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات





أصيبت البورصة الأمريكية بهبوط مفاجئ بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من استمرار حالة التفاؤل بإنحصار فيروس كورونا وتباطؤ ملحوظ في حالات الإصابة.





في الولايات المتحدة، يبدو أن عدد الحالات الجديدة في انخفاض خلال الأيام الأخيرة، بينما تشهد إيطاليا وإسبانيا تراجعاً في الإصابات وهما أكثر الدول تضرراً في أوروبا.





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالأمس إن هناك "ضوء في نهاية النفق"، وردد ترامب تعليقات مسؤولي منظمة الصحة العالمية الذين قالوا إن البحث لتطوير اللقاحات والعلاجات "تسارع بسرعة لا يصدق".





وبلغ عدد الإصابات إثر كورونا أكثر من 383 ألف حالة في الولايات المتحدة، وسط وفاة ما يزيد عن 78 ألف شخص عالمياً، وفقاً لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي.





وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة وهو ما يعادل 26 نقطة، إلى مستوى 22653.8 نقطة.





وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 2659.4 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 7887.2 نقطة.





و تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 99.896.







