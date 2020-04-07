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وزير المالية محذرًا رجال الأعمال: التسهيلات مقابل عدم المساس بالعمالة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تحدث مع عدد من رجال التجارة والصناعة، بشأن الحفاظ على العمالة لديهم، مشيرًا إلى استجابتهم الكاملة، وتابع:"رجال الأعمال وطنيين وشرفاء".

وأضاف "معيط" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك تسهيلات كبيرة اتخذتها الدولة تجاة قطاعى التجارة والصناعة، مشددًا على أن الذى يمس العمالة لديه لن يستفيد من هذه التسهيلات مطلقًا.

وتابع وزير المالية: "قرار مجلس الوزراء شرط ذلك.. مشترطين عليهم اللى عاوز يستفيد من التسهيلات لابد أن يحافظ على العمالة لدية". 

وأشار وزير المالية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى،ـ وجهنى بتوفير الأموال اللازمة لمنحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور، وتابع:"اتصلت بوزير القوى العاملة أنى جهاز بالفلوس"، مشددًا على وجود تعاون على المستوى الحكومة فيما يتعلق بالمعطيات التى تشهدها الساحة المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".

وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.

وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.

ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين. 

وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.

ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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