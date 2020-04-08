برلماني يتبرع لصندوق تحيا مصر: أقل ما يجب تقديمه للشعب

أشاد الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، بدعوة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بالتبرع بمكافأة العضوية بقيمة خمسة آلاف جنيه لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من المستحقات المالية، لصندوق تحيا مصر، قائلا: "أقل ما يجب تقديمه للشعب المصري".





وأكد "هلالي" في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن الدعوه لاقت قبول جميع أعضاء المجلس بالموافقة، وتعتبر أقل ما يمكن تقديمه من النواب للوطن الوقوف بجانبه في هذا الوقت الذي يتطلب تكاتف جميع المواطنين لمحاربة فيرس كورونا، موجها الشكر للمواطنين الملتزمين بتوجيهات بنصائح وإرشادات الحكومة والالتزام في المنازل وعدم الخروج إلا للضروريات فقط.





وأعلن مجلس النواب، الثلاثاء، تبرعه بـ20 مليون جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"، لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ يتمّ خصمها من مكافآت النواب عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتحمل صندوق الأعضاء باقي المبلغ.





وأضاف البرلمان، في بيان، أن التبرع جاء بعد أن وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أمس، الدعوة لأعضاء مجلس النواب للمشاركة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتبرع الاختياري بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر؛ وذلك في ضوء ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها.





وتابع مجلس النواب، في بيانه: "كانت استجابة النواب سريعة وفورية، وتسابقوا فيما بينهم لإعلان موافقتهم على المقترح وتأييدهم له للمساهمة في زيادة الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المصريين، فضلا عن الرسالة الإيجابية التي يعكسها المقترح بالتحام نواب الشعب مع المواطنين، وكل ذلك انطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب في المشاركة في محاربة هذا الوباء".





وعبر مجلس النواب عن تقديره وشكره الجزيل للجهود الحثيثة والصادقة التي تبذلها القيادة السياسية ومن ورائها القوات المسلحة الباسلة في سبيل حفظ مقدرات بلادنا بالشكل الذي يحفظ التوازن الدقيق والصعب بين متطلبات الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين في مواجهة هذا الوباء، وبين استمرار عجلة الاقتصاد والإنتاج لصالح المواطنين.





وأشاد البرلمان بجهود الحكومة المستمرة على جميع مستوياتها في إدارة هذه الأزمة إدارة حكيمة ورشيدة وكذلك قوات الشرطة وأجهزة الإدارة المحلية التي أحسنت تنفيذ خطط تقليل حركة المواطنين كبحا لجناح انتشار الوباء مع استمرار تأمين وصول الخدمات والسلع اللازمة لهم دون انقطاع أو اضطراب".



