أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 7 إبريل: التضحية بنجمي الفريق من أجل ضم نجم يوفنتوس.. حسم أولى الصفقات الصيفية.. نيمار يُطالب بطرد نجم برشلونة للعودة من جديد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 7 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 7 - 4 - 2020 :-





- مهاجم برشلونة: انتظروني بشكل مختلف





يري مارتن بريثويت مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أنه سيعود بشكل أفضل عندما تتم استئناف مباريات الليجا الإسبانية المتوقفة حاليًا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، ونقلت وكالة أنباء أوروبا ما ذكره اللاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال: "أعمل على كل التفاصيل التي يمكن إغفالها خلال المسابقة، لذلك ثقوا بي، سأعود بنسخة أفضل"، وأكد بريثويت أن "الصبر" هو "مفتاح" كل شيء للتغلب عل موقف الحظر، والذي يجعله يفتقد كرة القدم "أكثر فأكثر" يومياً، رغم أنه يقوم بتدريبات بدنية ولديه حديقة يلعب فيها مع أطفاله.





- برشلونة يحسم مصير كوتينهو ويحدد سعره





أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "سبورت"، إن برشلونة لن يبيع فيليب كوتينهو بأقل من 90 مليون يورو، أو سيدخل البرازيلي في صفقة تبادلية بالميركاتو، وكان فريق برشلونة قد تعاقد مع كوتينهو في فترة الإنتقالات الشتوية لموسم 2018 مقابل 120 مليون يورو من نادي ليفربول الإنجليزي.





- العرض الكبير.. برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل ضم "ساحر" يوفنتوس





أشارت تقارير إيطالية حسب موقع كالتشيو ميركاتو، إن فريق برشلونة سوف يعرض على يوفنتوس الثنائي ( صامويل أومتيتي - ايفان راكتيتش) لضم فيدريكو بيرناندسكي لاعب البيانكونيري، وكان قد خرج ايفان راكتيتش لاعب خط وسط البارسا من حسابات كيكي سيتين هذا الموسم، حيث أصبح يعتمد المدرب الإسباني على الكرواتي كلاعب بديل فقط.





- ريال مدريد ينضم لليفربول وبرشلونة في سباق ضم مدافع إشيبلية





وفقًا لصحيفة "ماركا" أن مدريد تراقب المدافع البرازيلي دييجو كارلوس أيضًا بهدف ضمه عند فتح باب الانتقالات الصيفية، ووصل كارلوس إلى إشبيلية في يوليو الماضي بعد فترة ثلاث سنوات في الدوري الفرنسي مع فريق نانت.





- اقتراح غريب من الاتحاد الإسباني لاستكمال مباريات الليجا





أشارت تقارير إسبانية حسب SER، إن الاتحاد الاسباني يقترح استئناف كرة القدم في الصيف المقبل، وسوف يؤخر الموسم الجديد لفترة معينة سيعلن عنها قبل استكمال هذا الموسم، وفي حال تم تنفيذ هذا الاقتراح فسيكون هُناك 4 استراحات في المُباراة 2 في الشوط الأول و2 في الشوط الثاني حفاظا على اللاعبين الذين لم يلعبوا كرة القدم منذ فترة طويلة.





- ويليان في طريقه إلى برشلونة





وفقاً لما ورد عن صحيفة سبورت اليوم، فإن ويليان حسم أمره بشكل كبير، بتفضيله الانضمام لبرشلونة، وارتبط ويليان ببرشلونة في الصيف الماضي بطلب من المدير الفني السابق للفريق إرنستو فالفيردي، وكان اللاعب مطلباً لبيب جوارديولا حين توليه قيادة برشلونة في عام 2011، قبل أن يفضل الإنتقال لأنزي الروسي ومنه لتشيلسي.





- نيمار يطالب بطرد نجم برشلونة