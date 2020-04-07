عل - بيراميدز يُقدم عرضًا خرافيًا لخطف حجازي من الأهلي

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كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال فايق في برنامجه "جمهور التالتة" عبر فضائية أون تايم سبورت :"هناك مفاوضات قوية من جانب مسئولو نادي بيراميدز مع أحمد حجازي للتعاقد معه في الصيف المقبل".



وأضاف :"عرض بيراميدز على حجازي الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم، وهناك ترحيب من اللاعب".



وتابع :"حجازي يتقاضى 40 مليون جنيه في الموسم من ويست بروميتش ألبيون، والمفاوضات منذ فترة".



وأتم :"المفاوضات منذ فترة ومن الوارد انتقاله إلى بيراميدز أو دخول الأهلى فى الصفقة، كل لاعب له حساباته الشخصية".