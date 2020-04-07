وفاة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بمحافظة القاهرة

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نعى اللواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة، المحاسب محمد الشيمى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، الذي توفي، اليوم الثلاثاء، نتيجة تعرضه لأزمة صحية، وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى منذ يومين.



يذكر أن محمد الشيمى كان قد شغل عدة مناصب، وهى سكرتير لجان (خطة وموازنة، التموين، الشباب والرياضة، الشئون الدينية) بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة، ومدير مكتب رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عام 1996، ومسئول مالي بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة عام 2010، والمشرف العام على المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة 2012، والإشراف العام على الإدارة العامة للأمن 2019.





أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يتابع يوميا مع نوابه ورؤساء الأحياء، حملات إزالة العقارات المخالفة، ويتم التنسيق بين كافة أجهزة التنفيذية بالعاصمة والجهات الأمنية لتنفيذ الإجراءات التي أقرتها القيادة السياسية على مدار الساعة؛ للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفي هذا السياق، قام حي الزيتون برئاسة اللواء أشرف بهجت، صباح اليوم الثلاثاء، بحملة أسفرت عن إزالة بناء مخالف بالعقار رقم 1 حارة جرجس من توفيق طمبة المتفرع من طومنباي، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف في المهد بالعقار رقم (3/5) شارع ماهر المتفرع من العزيز بالله.





كما واصل حي الزاوية الحمراء لليوم الثاني على التوالي حملاته للتصدي للبناء المخالف، حيث تم إزالة بناء حوائط مخالفة في المهد بالعقار رقم 3 شارع رسلان من شارع طلخا.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن توجيه رئيس الوزراء واضح في هذا الشأن، بتنفيذ قانون الطوارئ، وتحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات والإزالات الفورية لأي مخالفة.



غلق وتشميع مصنع مخالف بالمعادي الجديدة



وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين اليوم الثلاثاء، وللمرة الثانية خلال أسبوع، من غلق وتشميع مصنع يعمل من دون ترخيص في 9 عمارات الأموال العامة بالمعادي الجديدة، حيث يقوم المصنع بتصنيع مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بغرض الربح السريع مستغلًا حاجة المواطنين إليها وتم تسليم المخالفين إلى الشرطة وغلق المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبه.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والمرور الدوري على ما تم غلقه من منشآت مخالفة؛ للتأكد من عدم عودتها للعمل مرة أخرى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة فى التربح بغير وجه حق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.