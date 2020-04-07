9 ملايين طن قمح.. وزير الزراعة يزف بشرى سارة للمواطنين

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زف السيد القصير وزير الزراعة، بشرة سارة للمواطنين بشأن محصول القمح خلال الفترة المقبلة وخلال الأزمة الحالية.



كشف القصير، خلالمداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اقتراب موسم حصاد محصول القمح، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 3 ملايين و400 ألف فدان، وتنتج تسعة مليون طن.



وأضاف وزير الزراعة، أن 4 مليون طن قمح يدخلون للدولة خلال الشهور القادمة، لافتا إلى أن الصوامع التي دشنتها الدولة في عام 2014 لها مردود ايجابي اليوم.



وتابع الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت الدولة المصرية من مواجهة الأزمات، لافتا إلى أن الصوب الزراعية توفر المحاصيل في وقت مختلف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".

وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.

وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.

ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين.

وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.

ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

