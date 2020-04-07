وزير المالية: بدء الإنفاق من الـ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة الكورونا



ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد أبناءنا أبدا".



وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.



وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.



ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين.



وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.



ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تمر بظرف استثناائي لم يكن متوقع، والذي بدوره أثر على جانب الإيرادات والنفقات، موضحًا أننا بدأنا الإنفاق من الـ 100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس السيسي لمواجهة فيروس كورنا.وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة مطالبة بضخ بعض النفقات لم تكن في الحسبان مثل بدل العمالة غير المنتظمة، متوقعا أن تصل الأموال المقدرة للعمالة غير المنتظمة إلى 3 مليار جنيه على مدار الثلاث شهور.وأكد وزير المالية، أن مصر دولة ملتزمة وستسدد كافة التزاماتها في مواعيدها محددة.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.