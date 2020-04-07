Advertisements

بعد قرار الفيفا.. الكشف عن موقف أحمد فتحي مع الأهلي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:52 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد جمال

أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيله بنهاية الموسم الجاري بعد عدم تجديد تعاقده. 

وأكد محمد فضل الله، خبير اللوائح والتشريعات الرياضية، أن عقود اللاعبين ستم تمديدها فى حالة استكمال الدوريات وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فضل الله فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "عقود اللاعبين التى تنتهي بنهاية الموسم الجاري سوف تستمر حتى انتهاء الدوريات، وإذا تم إلغاء أى دوري من الدوريات فيتم انتهاء عقد اللاعب".

وعن موقف أحمد فتحي: "إذا تم استكمال الدوري المصري سيظل أحمد فتحي مستمر مع النادي الأهلي، وفى حالة إلغاء الموسم سيرحل بنهاية عقده".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيفا الأهلي ألفجر أخبار الأهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

لمجابهة كورونا.. مجلس النواب يتبرع بـ20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعتين و 34 دقيقة

فايلر يقرر التخلص من مهاجم الفريق.. ويجهز مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 5 ساعات

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تقارير.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك يبلغ مرتضى منصور بتفاصيل العرض السعودي

منذ ساعة و 28 دقيقة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع "الخائن"

منذ ساعة و 23 دقيقة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ ساعة و 15 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد فتحي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

اتحاد الكرة يصدم الزمالك.. القمة في موعدها

بيراميدز يجس نبض نجم الأهلي للحصول على خدماته

نجم الأهلي يمنح الإدارة مهلة أخيرة لتجديد عقده قبل التوقيع لبيراميدز

ميدو يتحدث عن الإختلاف بين فتحي وعاشور ويطالب بذلك الأمر

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

08:59 م

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

10:16 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر