البنك المركزي يعلن تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي بسبب أزمة كورونا

كشف البنك المركزي المصري، عن أن الإحتياطات النقدية الأجنبية شهدت إنخفاضًا خلال شهر مارس الماضي بسبب أزمة كورونا.

وقال المركزي في بيان له، إنه التزاما بدورة في الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأوضاع الاقتصادية فقد قام باستخدام حوالي 5.4 مليار جنيه من الاحتياطي النقدي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الإجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وكذالك ضمان استيراد السلع الاستراتجية، بالإضافة إلى ضمان سداد الألتزمات الدولية.

وأضاف البنك المركزي، أن هذه الأإتزامات التى قام بتغطيتها دفعت لتراجع الإحتياطي إلى 40 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي مقارنة 45.5 مليار دولار في فبراير.





نص بيان البنك المركزي على التالي:



