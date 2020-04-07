فييرا يكشف أسباب رحيله عن تدريب الإسماعيلي وسموحة

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أكد البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك والإسماعيلي إنه كان سعيدا بالفترة التي تواجد فيها داخل مصر وتوليه لتدريب 3 أندية هناك.





وقال :"أنا مدرب محظوظ في حياتي كان لدي فرص كبيرة في عملي خلال تواجدي في مصر وكنت ألقى الدعم من الجميع في الأندية".



وتابع :"زرت مصر في الكثير من المرات وقابلت الكثير من المسئولين وأنا فخور جدا بمقابلة هؤلاء وليس من السهل أن يقوم المدرب 3 أندية كبيرة في مصر".



وعن سبب رحيلي عن الإسماعيلي قال :" فهذه المرة بدأت أحقق نتائج جيدة مع الدراويش كان الفريق تلقى 5 هزائم متتالية ولكن بدعم اللاعبين والإدارة صارت الأمور على ما يرام".



وواصل :"كان هناك تدخل في عملي في هذا التوقيت وبالتالي من الصعب على أي مدرب في العالم أن يسمح بتدخل في عمله، المدرب المحترف دائما لا يسمح ولا يستمع بأي تدخلات وبالتالي لا يمكن أن استمع إلى اختيارات التشكيل وتعارضات الأفكار ورأيي يجب أن يكون محترم".



وأضاف :"من الممكن أن نتحاسب في حالة عدم تحقيق الفوز ونعرف لماذا حدث ذلك ليس قبل المباراة".



وأوضح :"بالنسبة لي الموقف حقيقة مختلف أنا احترم الإدارة، هم حاولوا أن يتحدثوا وبتدخلوا بشكل مهذب ولكن القرار خاص بي أنا لا بد أن يحترمني الجميع مادمت أحترمهم".



وأكمل :"تركت النادي الإسماعيلي دون أي مشاكل ولم أشتكي مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية، فكان يجب احترام رأيي وإلا أغادر".



أما بخصوص سموحة :"رحيلي كان لخلاف شخصي مع رئيس النادي، ولم اتفق معه على بعض الأموروأنهينا التعاقد وطويت هذه الصفحة".



وعن ترحيبه بالعودة للتدريب في مصر قال :"مصر مثل بلدي وفي قلبي ولدي أصدقاء هناك وأشعر دائما أنني كنت في بلدي وليس هناك أي مشكلة أن أعود وأقود تدريب أي فريق ولكن ما أريد أن أوضحه أنه لا يمكن أن تحقق الانتصارات في 24 ساعة".

