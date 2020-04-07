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استقالة قائد البحرية الأمريكية بالوكالة على خلفية إدارته لأزمة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن قائد البحرية الأمريكية بالوكالة توماس مودلي، استقالته على خلفية إدارته لأزمة تفشّي كورونا على متن حاملة طائرات التي ظهرت عليها إصابات بفيروس وبعد تصريحات مسيئة لقائدها المقال بريت كروزير.

وحسب موقع "بوليتيكو" فقد عرض القائم بأعمال وزير البحرية توماس مودلي الاستقالة يوم الثلاثاء بعد ضجة حول خطاب طاقم حاملة الطائرات المصابة بالفيروس التاجي "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفقا لمسؤول كبير في الدفاع على علم بالأمر.

وقال المسؤول إن مودلي قدم استقالته إلى وزير الدفاع مارك إسبر، وأضاف "لا إسبر ولا البيت الأبيض ضغطا على مودلي للاستقالة".

وتابع قائلا إنه من غير الواضح ما إذا كان وزير الدفاع سيقبلها.

ومودلي الذي أقال قبطان السفينة الكابتن بريت كروزير يوم الخميس، اضطر يوم الاثنين إلى إصدار اعتذار للطاقم بعد أن صرح بأن قرار كروزير بإرسال رسالة تطلب المساعدة لمجموعة واسعة من أفراد البحرية "ساذج" و"غبي".

ودفعت تصريحات مودلي التي سجلها البحارة وسربوها إلى وسائل الإعلام يوم الاثنين، أكثر من 12 عضوا في الكونغرس للمطالبة باستقالة وزير البحرية بالوكالة.

وكان القبطان بريت كروزير قد أُعفي يوم الخميس من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة سُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات التي يقودها.

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