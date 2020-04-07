وزير الخزانة الأمريكي يطلب 250 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة

تطالب وزارة الخزانة الأمريكية بحزمة إضافية تقدر بنحو 250 مليار دولار من الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة في ظل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.





وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن تحدث مع قادة الكونجرس للحصول حزمة إضافية بقيمة 250 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة لمكافحة تداعيات كورونا.





وقال منوشين في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" وزعيم الأقلية "تشاك شومر" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"وزعيم الأقلية بالمجلس "كيفين مكارثي" لتأمين التمويل.





وقال "ماكونيل" فى وقت سابق اليوم إنه يأمل فى موافقة مجلس الشيوخ على مزيد من التمويل خلال تصويت يوم الخميس لدعم الشركات الصغيرة التى دمرها وباء كورونا.





ووافق الكونجرس في أواخر الشهر الماضي على برنامج إقراض الشركات الصغيرة بقيمة 350 مليار دولار كجزء من مشروع قانون تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات كورونا.





وفي السياق ذاته، أعلن الاحتياطي الفيدرالي بالأمس خططه لتعزيز برنامج إقراض للشركات الصغيرة وتمويل القروض المقدمة بموجب ما يسمى "برنامج حماية الأجور".





أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

وأظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس، أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة.

في المقابل، تجاوز عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 300 ألف شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر الدول تضررا بالفيروس.







