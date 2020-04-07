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وزير الخزانة الأمريكي يطلب 250 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:53 م
وزير الخزانة الأمريكية
وزير الخزانة الأمريكية
تطالب وزارة الخزانة الأمريكية  بحزمة إضافية تقدر بنحو 250 مليار دولار من الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة في ظل التخفيف من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن تحدث مع قادة الكونجرس للحصول حزمة إضافية بقيمة 250 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة لمكافحة تداعيات كورونا.

وقال منوشين في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" وزعيم الأقلية "تشاك شومر" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"وزعيم الأقلية بالمجلس "كيفين مكارثي" لتأمين التمويل.

وقال "ماكونيل" فى وقت سابق اليوم إنه يأمل فى موافقة مجلس الشيوخ على مزيد من التمويل خلال تصويت يوم الخميس لدعم الشركات الصغيرة التى دمرها وباء كورونا.

ووافق الكونجرس في أواخر الشهر الماضي على برنامج إقراض الشركات الصغيرة بقيمة 350 مليار دولار كجزء من مشروع قانون تحفيز بقيمة 2.2 تريليون دولار يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات كورونا.

وفي السياق ذاته، أعلن الاحتياطي الفيدرالي بالأمس خططه لتعزيز برنامج إقراض للشركات الصغيرة وتمويل القروض المقدمة بموجب ما يسمى "برنامج حماية الأجور".

أشارت آخر الإحصائيات الخاصة بتفشي فيروس كورونا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم تجاوزت 1.4 مليون، فيما فقد أكثر من 80 ألف شخص حياتهم جراء العدوى.

وأظهرت أرقام موقع worldmeter المختص في تتبع انتشار الفيروس، أن عدد الإصابات المؤكدة تجاوز مليون و410 آلاف حالة، فيما ارتفعت الوفيات لأكثر من 81 ألف حالة.

في المقابل، تجاوز عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 300 ألف شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر الدول تضررا بالفيروس.


وارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 367507 على الأقل، فيما توفي 10908 أشخاص، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن 29887 إصابة مؤكدة جديدة و1265 حالة وفاة، وذلك خلال يوم الإثنين (بالتوقيت المحلي).

ويشمل إجمالي الحالات جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي التابعة للولايات المتحدة، وكذلك جميع الحالات التي أعيدت إلى البلاد. في حين تعد وايومنغ هي الولاية الوحيدة التي لا تبلغ عن وفاة بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك ضوء في نهاية النفق، مُعتبرًا أن إدارته حققت إنجازًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا.

وذكر ترامب أن معدل إصابات فيروس كورونا بدأت تستقر نتيجة جهود الجميع، داعيًا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.    

وأشار ترامب إلى أن 125 ألف شخص يخضعون لاختبارات فحص كورونا يوميًا في بلاده.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة 3M الأمريكية، لتوفير 166 مليون قناع تنفس إضافي من نوع N95 على مدار الشهور الثلاث القادمة.

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