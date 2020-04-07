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فييرا: حفرت اسمي في أذهان جماهير الزمالك ورحلت لهذه السبب

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:01 م
فييرا
فييرا
علي نبوي
كشف جورفان فيريرا المدير الفني السابق للزمالك أسباب رحيله عن النادي الأبيض رغم تحقيقه لنتائج مميزة مع الفريق الأبيض.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة والمذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2" :"تركت الزمالك لأن عقدي انتهى وبالتالي تلقيت في هذا الوقت بعض الكلمات من زملائي بأنه من الأفضل الرحيل وعقدي قد انتهى".

وتابع :"رئيس النادي كان ممدوح عباس وأتذكر أنني تحثت معه في هذا الوقت وتحدث معي عن تجديد تعاقدي، بعد تحقيق موسم رائع في وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين".

وأتم :"لم أندم على فترة تواجدي في الزمالك، وكنت راض تماما وأديت عملي بشكل رائع كما أن النادي مر بظروف صعبة، وأديت عملي بشكل هام وحفرت إسمي في أذهان جماهير النادي وهم يحترمونني ويتذكرونني دائما بهداياهم".

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